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    14 октября 2020, 12:15

    «Ковидный» госпиталь попросил помощи в Курганской области

    Артур Блянихов

    В Петухово (Курганская область) работники недавно открытого госпиталя для пациентов с COVID-19 попросили помощи у местных жителей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, коллектив медучреждения готов принять всяческую помощь. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты, продуктовых наборах и деньгах, которые пойдут на покупку дополнительных лекарств, рециркуляторов воздуха и кислородных концентраторов.

    «Медики обеспечены необходимым, но поскольку многие хотят помочь, то больница, конечно, не откажется от помощи и дает свои координаты», — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.