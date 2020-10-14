«Ковидный» госпиталь попросил помощи в Курганской области
В Петухово (Курганская область) работники недавно открытого госпиталя для пациентов с COVID-19 попросили помощи у местных жителей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, коллектив медучреждения готов принять всяческую помощь. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты, продуктовых наборах и деньгах, которые пойдут на покупку дополнительных лекарств, рециркуляторов воздуха и кислородных концентраторов.
«Медики обеспечены необходимым, но поскольку многие хотят помочь, то больница, конечно, не откажется от помощи и дает свои координаты», — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.