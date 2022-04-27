«Ковидные» справки предложили отменить при заселении в санатории

Россиянам необходимо разрешить заселяться в санатории без предоставлении справок об отсутствии контактов с заразившимися коронавирусом. С таким предложением выступила зампред коми­тета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Сейчас заселиться в санаторий можно только после предоставлении справки об отсутствии контактов с больными ковидом. Руководители российских здравниц попросили отменить это правило. Об их обращении Костенко написала в своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Указанное требование, по мнению заявителей, является излишним на фоне снижения заболеваемости СОVID-19, смягчения надзорными органами эпидемиологических правил пребывания в туристических объектах, и подлежит отмене», — отметила депутат. Цитату привела «Парламентская газета».

Как напомнила Костенко, во многих регионах уже отменили целый ряд антиковидных ограничений. В санаториях люди находятся под наблюдением врачей, которые смогут помочь в случае необходимости.

«Про­шу поручить орга­нам Роспотребнадзора и Минздрава России пересмотреть ранее принятое требование для заселения в санат­ории — предъявления посетителями справок об отсутствии конта­ктов с заболевшими ковидом», — написала депутат.

Она добавила, что отмена таких справок повысит доступность отдыха в российских санаториях. В период после пандемии россиянам необходимо укреплять здоровье.