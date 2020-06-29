«Ковидные клумбы» появились в Петербурге

Отмечается, что садовники хотели сделать футбольный мяч, однако он больше похож на коронавирус.

«Понятно, что это мяч, только потому что рядом стадион. А так я бы наверняка решила, что это ковидный цветок такой. Информация про коронавирус же сейчас лезет из всех дырок, эту новую болезнь обсуждают каждый день, поэтому у людей такие ассоциации», — рассказала Екатерина Антонова.

Через парк Победы идет дорога к стадиону «Газпром арена», на котором выступает ФК «Зенит».