«Ковидные клумбы» появились в Петербурге
В Приморском парке Победы на Крестовском острове в Петербурге появились «ковидные клумбы». Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Отмечается, что садовники хотели сделать футбольный мяч, однако он больше похож на коронавирус.
«Понятно, что это мяч, только потому что рядом стадион. А так я бы наверняка решила, что это ковидный цветок такой. Информация про коронавирус же сейчас лезет из всех дырок, эту новую болезнь обсуждают каждый день, поэтому у людей такие ассоциации», — рассказала Екатерина Антонова.
Через парк Победы идет дорога к стадиону «Газпром арена», на котором выступает ФК «Зенит».