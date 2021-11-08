Больничные койки, рассчитанные на ковид-пациентов в Приморье, заняты на 88,7% из-за роста заболеваемости. Всего в регионе развернуто 2523 койки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Минздрава Приморского края.

«Занятость коечного фонда по коронавирусу на фоне роста заболеваемости в Приморье на данный момент составляет 88,7%», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в регионе работает 24 ковидных госпиталя.

Приморский край уже больше недели ежедневно обновляет рекорд по заражениям коронавирусом. По последним данным, за сутки подтвердилось 356 случаев СOVID-19, всего с начала эпидемии в регионе заболели 78 805 человек, из них 69 458 выздоровели, 1292 скончались.

Ранее стало известно, что Приморье увеличило количество коек для больных ковидом на фоне роста заболеваемости. На прошлой неделе дополнительно развернули еще 100 мест.

В регионе с 30 октября ввели QR-коды для посещения учреждений культуры и спорта, общепита. Обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти работники сферы услуг, ЖКХ, госслужащие и еще представители некоторых областей.

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что в Татарстане 13 учителей отстранят от работы за отказ вакцинироваться.