Ковидную амнистию объявили в Москве

В Москве объявили ковидную амнистию. Это означает отмену штрафов, которые жители получали за нарушение ограничений, действовавших из-за пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует», — пояснил он в блоге.

Собянин указал, что сейчас перед обществом стоят другие вызовы: у людей падают реальные доходы, поэтому было принято решение объявить ковидную амнистию. Она предполагает, что органы исполнительной власти столицы прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. А во-вторых, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Амнистии будут подлежать штрафы, наложенные органами исполнительной власти города и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений. Исключение составят штрафы, полученные за несоблюдение изоляции во время заболевания ковидом, потому что в этом случае человек осознанно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — отметил Собянин.

Чтобы получить субсидии, жители столицы, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» с приложением постановления о назначении административного наказания и документом, подтверждающем уплату штрафа. Сделать это нужно не позднее 31 декабря этого года.

Амнистия вступит в силу 1 июня. Формы заявлений о предоставлении субсидий опубликуют на сайте mos.ru.