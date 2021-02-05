Ковид стал отступать в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил — коронавирус начал отступать. Число находящихся под наблюдением из-за ковида людей за последние три недели снизилось на 30%.

«Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Тем не менее цифра остается высокой: почти 800 тысяч человек», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

В России сейчас проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Власти планируют привить более половины населения страны без учета переболевших ковидом и детей. Этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета и возвращения к нормальной жизни.

Три четверти россиян доверяют отечественным препаратам: 38% отдали предпочтение «Спутнику V», а 37% ждут старта вакцинации «ЭпиВакКороной» и препаратом, который разработали в Центре Чумакова.

Ранее группа математиков Санкт-Петербургского государственного университета рассчитала, что прирост заболеваемости COVID-19 в России к маю сойдет на нет. Вирус получится остановить, если люди продолжат активно делать прививки.

За минувшие сутки в России выявили 16 688 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в нашей стране зафиксировали 3 934 606 случаев болезни. Ковид унес 75 732 жизни.