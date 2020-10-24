Ковид-диссиденты собрались на митинг в Красноярске и поделились «теориями заговора»

На мероприятии присутствовали около 50 человек, все были без масок. Также там находились пожилые люди, которые входят в группу риска.

Общий посыл митингующих заключался в том, что маски не работают как защита от инфекций. Некоторые участники выступили с речью перед толпой.

«Маска не помогает защитить от вирусов, они свободно проникают через средства защиты. Да и многие люди носят их формально. Зачем это делать, если мы знаем, что маски ущемляют нашу свободу?» — высказалась одна из участниц.

Также на митинге присутствовали и ковид-диссиденты. Они утверждают, что коронавируса якобы не существует. Одна из участниц заявила, что на самом деле в небе летают самолеты, которые распыляют какие-то вредные вещества, и это операция по уничтожению человечества.

За день до мероприятия организаторы митинга заявляли, что согласовали акцию с правительством города. Администрация Красноярка этого не подтвердила.