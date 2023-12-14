Общество 14 декабря 2023, 11:50 Коварную оттепель и гололедицу пообещали москвичам в выходные Вильфанд предупредил москвичей о коварной оттепели и гололедице 17 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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С этого воскресенья, 17 декабря, в столице начнется период оттепели, на дорогах образуется гололедица. Такая погода является очень коварной, рассказал АГН «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье в Москве начинается интересная ситуация, погода будет меняться. Еще в первой половине дня зимняя погода (-5…-3 градуса), а к вечеру атлантическое тепло достигнет столицы и начнется оттепель», — рассказал синоптик.

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По его словам, этот период будет длиться долго, как минимум половину следующей недели. Температура воздуха поднимется до нуля градусов ночью, днем -2…+2 градуса. Пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Кроме этого, на дорогах будет гололед.

«На самом деле такая погода очень коварная, это очень опасное событие», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о метелях и усилении снега вечером в четверг.