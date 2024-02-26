Общество 26 февраля 2024, 13:18 Коуч Жаркова посоветовала проговаривать причину отказа, чтобы не мучаться от чувства вины

Читать 360tv в

Многим людям очень сложно отказывать другим, в итоге они действуют в ущерб себе. Как научиться говорить «нет» радио Sputnik рассказала психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова.

Она посоветовала не бояться отказывать другим, потому что никто не обязан делать что-то в ущерб себе. Более того, никто не должен обижаться, если услышал «нет». Однако, чтобы не испортить отношения с окружающими, нужно обязательно проговаривать причины отказа.

Реклама

«То есть всегда проговаривать, почему вам неудобно выполнять просьбу, и в какой-то момент вам действительно станет легче не проваливаться в чувство вины», — объяснила Ксения Жаркова.

Авторы: