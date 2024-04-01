Общество 01 апреля 2024, 13:18 Коуч Волоцкая: список из важных и незначительных дел поможет вернуть энергию в жизнь

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Потеря жизненной энергии представляет опасность для человека. Обесцениваются не только будущие процессы, но и достигнутые цели. В беседе с RuNews24.ru коуч Елена Волоцкая рассказала, как действовать в такой ситуации.

По ее словам, отличным помощником станет практика-игра, которая настроит на эффективный день. Эксперт предложила составить список из самых важных и самых незначительных задач.

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После выполнения каждого пункта необходимо его вычеркивать. «Галочки» простимулируют энергию и вдохновят на дальнейшее движение, пояснила коуч.