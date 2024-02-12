12 февраля 2024, 15:20
Коуч Тухватуллина посоветовала не критиковать прошлое место работы на собеседовании
Сертифицированный коуч Яна Тухватуллина рассказала, как грамотно построить разговор с потенциальным работодателем. Перед встречей необходимо ознакомиться с информацией о компании в Сети, сообщила эксперт сайту RuNews24.ru.
По ее словам, в ходе собеседования важно задать вопросы о спектре задач, которые предстоит выполнить. Если речь идет о незнакомых заданиях, можно поведать об успешном развитии навыков на предыдущем месте.
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Специалист также посоветовала не критиковать прошлое место работы и самого руководителя, добавил сайт Utro.ru.
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