Общество 12 февраля 2024, 15:20 Коуч Тухватуллина посоветовала не критиковать прошлое место работы на собеседовании

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Сертифицированный коуч Яна Тухватуллина рассказала, как грамотно построить разговор с потенциальным работодателем. Перед встречей необходимо ознакомиться с информацией о компании в Сети, сообщила эксперт сайту RuNews24.ru.

По ее словам, в ходе собеседования важно задать вопросы о спектре задач, которые предстоит выполнить. Если речь идет о незнакомых заданиях, можно поведать об успешном развитии навыков на предыдущем месте.

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Специалист также посоветовала не критиковать прошлое место работы и самого руководителя, добавил сайт Utro.ru.