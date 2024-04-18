Общество 18 апреля 2024, 15:04 Коуч Синютин назвал энергетическими вампирами людей, заряжающихся от конфликтов

Читать 360tv в

Коуч и кандидат социологических наук Александр Синютин рассказал, как выявить токсичных людей в своем окружении. Так, некоторые из них зачастую плетут интриги и питаются страхом, передала «Вечерняя Москва».

Еще один тип энергетических вампиров — заряжающиеся от конфликтов собеседники, отметил эксперт. Их нередко можно встретить в школьных, родительских или домовых чатах, собраниях садоводств и различных кооперативах.

Реклама

Главное отличие — склочность и умение манипулировать через провокации. Подобная манера поведения будет сильно изматывать окружающих, пояснил специалист.