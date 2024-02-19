Общество 19 февраля 2024, 11:47 Коуч Салисова: начать искать работу после перерыва стоит с анализа рынка

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Устроиться на работу после длительного перерыва бывает непросто. В таких ситуациях соискателю стоит начать свой поиск с тщательного анализа рынка труда, сообщила коуч, резюме-райтер Наталья Салисова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, также важно определить свое позиционирования на рынке, оценить опыт и навыки. Будущему сотруднику необходимо понять, на какие позиции он сейчас может претендовать. Во многих случаях после анализа рынка соискателю потребуется пройти дополнительное обучение или курсы.

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Салисова посоветовала указать уважительную причину долгого перерыва в резюме и сопроводительном письме. Это позволит hr-специалисту правильно оценить ситуацию, добавила она.