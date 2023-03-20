Общество 20 марта 2023, 17:11 Коуч Рада Русских рассказала, как стать счастливым

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Делать то, что нравится, и перестать страдать из-за того, что можно изменить, — первый шаг к счастью. Об этом РИА ФАН рассказала бизнесвумен, основатель бренда натуральной косметики, коуч Рада Русских.

По ее словам, людям нужно прийти к гедонизму. Делать, что нравится, обустраивать пространство вокруг для себя. Обязательно устранить раздражающие факторы. Забыть про привычку страдать и терпеть, начать менять свою жизнь.

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«Я бы начала с чего-то очень простого. Я заметила, что большая часть всех страданий у людей начинается в быту. Быт начинает плодить недовольство, усталость, бессмысленность, внутренний тупик. Из-за мыслей „я это делаю для всех, а все остальные вроде как этого не делают“, я отказалась в свое время от идеи что-либо делать в быту», — сказала Рада Русских.

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Она также рекомендовала экономить не деньги, а эмоции, сохраняя как можно больше хороших. А также стать эпицентром внимания и собственной жизни, позволяя себе делать, что хочется.

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