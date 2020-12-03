Коуч перечислила причины, по которым женщины изменяют
Психолог, коуч по пикапу Элена Гамаюн перечислила причины, по которым женщины изменяют возлюбленным. По ее словам, все поводы можно объединить в один общий — девушку не все устраивает в ее избраннике, сообщил РИА ФАН.
«Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом стараясь сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них», — пояснила специалист.
Она отметила, что, если женщина завязывает общение со вторым мужчиной, значит у первого потенциального партнера есть какой-то важный недостаток. Помимо прочего, в практике психолога встречались девушки, которые изменяли мужьям в браке. Причиной такой ситуации могут стать оскорбления со стороны супруга или измены.
Гамаюн добавила, что есть особый вид женщин, которых все утраивает в муже, однако они постоянно ищут приключений.