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    03 декабря 2020, 15:11

    Коуч перечислила причины, по которым женщины изменяют

    Полина Петрова

    Психолог, коуч по пикапу Элена Гамаюн перечислила причины, по которым женщины изменяют возлюбленным. По ее словам, все поводы можно объединить в один общий — девушку не все устраивает в ее избраннике, сообщил РИА ФАН.
    Коуч перечислила причины, по которым женщины изменяют

    «Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом стараясь сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них», — пояснила специалист.

    Она отметила, что, если женщина завязывает общение со вторым мужчиной, значит у первого потенциального партнера есть какой-то важный недостаток. Помимо прочего, в практике психолога встречались девушки, которые изменяли мужьям в браке. Причиной такой ситуации могут стать оскорбления со стороны супруга или измены.

    Гамаюн добавила, что есть особый вид женщин, которых все утраивает в муже, однако они постоянно ищут приключений.