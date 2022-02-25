Коуч Кремнева рассказала, как бороться с тревожностью

Коуч Ольга Кремнева назвала способы, которые помогут справиться с тревожностью. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта utro.ru, в первую очередь нужно сохранять контроль над жизнью. Коуч советует совершать только те вещи, которые напрямую зависят от человека. К ним относят выбор блюда на обед или организация досуга.

Также, как отметила Кремнева, такие задачи нужно выполнять осознанно. То есть, сконцентрировавшись на самом процессе.

Кроме того, нужно составить список дел, которые вызывают у человека чувство радости. В случае внезапного приступа тревоги Кремнева советует сделать что-то из этого списка. Таким образом человек получит положительные эмоции.