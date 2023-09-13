Общество 13 сентября 2023, 16:46 Коуч Калашникова посоветовала родителям научить детей критически относиться к контенту в интернете

Читать 360tv в

Родителям в целях сетевой безопасности следует научить своих детей критически относиться к любому контенту в интернете. Об этом сообщила профессиональный коуч Елена Калашникова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также дети должны уметь контролировать время, которое они проводят в Сети. Кроме того, взрослым важно рассказать ребенку о сетевых мошенниках, спам-рассылках и опасных чатах.

Реклама

Калашникова посоветовала родителям выстраивать доверительные отношения с детьми и не отнимать у них гаджеты, сообщил «Петербургский дневник».