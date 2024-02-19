Общество 19 февраля 2024, 11:44 Коуч Гайнутдинова: психологически взрослые люди умеют зарабатывать и не брать деньги у родителей

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Коуч ACSTH, бизнес-расстановщик, IT-предприниматель Альфия Гайнутдинова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что означает умение распоряжаться деньгами и иметь взрослую позицию по распределению финансов.

По ее словам, психологически взрослый человек умеет зарабатывать и не брать деньги у родителей. При этом эксперт призвала не отдавать последние заработанные деньги на благотворительность и не давать их в долг.

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«В идеале на благотворительность люди жертвуют из своих средств, желая отблагодарить Бога через помощь людям», — сказала специалист.

Взятие кредита на новый телефон с целью похвастаться перед другими больше напоминает ребенка, а не взрослого человека, добавила Гайнутдинова.