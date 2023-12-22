Общество 22 декабря 2023, 13:35 Коуч Добромирова назвала путешествия лучшим антидепрессантом в новогодние праздники

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Профессиональный коуч по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова рассказала, как не потратить январские праздники впустую. Избежать разочарований по поводу скоротечности времени помогут путешествия, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, смена обстановки способствует максимальному восполнению психических и физических сил.

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«Самый лучший антидепрессант от всего на свете — это собрать в дорогу чемодан», — добавила Добромирова.

Она также отметила, что пользу принесет именно тот отдых, который отличается разнообразием мест и видов.