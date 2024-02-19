Общество 19 февраля 2024, 13:20 Коуч Че: любимое дело поможет выйти из череды неприятностей

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Черная полоса в жизни бывает у каждого человека. Выйти из череды неприятностей и переключиться на позитивные мысли поможет любимое дело, рассказал эксперт в области личностного роста и бизнеса Сергей Че, сообщило Utro.ru.

По его словам, в сложные моменты очень важно чем-то занять свои руки, поскольку ими управляет большая часть мозга. Так, расслабиться можно во время игры в бильярд, приготовления любимого блюда или рисования.

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Кроме того, ресурсы для позитивного мышления и творчества появляются благодаря помощи близким людям, отметил эксперт.