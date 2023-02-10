Общество 10 февраля 2023, 17:33 Коуч Александра Сиряченко рассказала, какие плюсы можно извлечь из увольнения

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Увольнение нередко становится для человека ударом, из-за чего он впадает в апатию и считает себя неудачником, но у любой ситуации есть свои плюсы. Об этом «Дни.ру» рассказала карьерный коуч Александра Сиряченко.

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По ее словам, главное — это не падать духом. Увольнение не означает, что сотрудник плохо работал, причин может быть масса. Поэтому вместо того, чтобы ругать себя, нужно сконцентрироваться на бонусах, которые можно извлечь из нового опыта. Например, сконцентрироваться на себе, уделить время своим увлечениям и хобби. Также увольнение может быть хорошим стартом для смены сферы деятельности. Часто бывает, что человек сам не решается сменить надоевшую работу из-за страха. Поэтому иногда увольнение — это шанс попробовать новое.