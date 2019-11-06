Коты, голуби и даже попугаи. ФСИН рассказала о животных-наркокурьерах

Сотрудница ФСИН с котом-наркокурьером / УФСИН по Татарстану

Котики и наркотики. Хвостатые курьеры носят зекам «запрещенку» — как это работает Подробнее

В конце октября в исправительной колонии № 10 в Татарстане поймали кота, в ошейнике которого находилось 13 граммов гашиша. Похожая история произошла в колонии № 6 Тулы, там в ошейнике животного также находился потайной карман.

«Способов передачи очень много. Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности», — сказал Максименко.

Он добавил, что пути доставки наркотиков заключенным — это «большая головная боль не только в России, но и во всем мире».

В последнее время для заброса запрещенных веществ стали использовать также квадрокоптеры.

«Мы это предвидели и научились с ними работать — мы их глушим и сажаем», — заявил заместитель директора ФСИН.