  • Коты, голуби и даже попугаи. ФСИН рассказала о животных-наркокурьерах

    06 ноября 2019, 20:52

    Кирилл Фролов

    Наркотики доставляют в тюрьмы и колонии не только с помощью кошек, используют и других животных. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
    Коты, голуби и даже попугаи. ФСИН рассказала о животных-наркокурьерах | Изображение 1
    Сотрудница ФСИН с котом-наркокурьером / УФСИН по Татарстану

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    В конце октября в исправительной колонии № 10 в Татарстане поймали кота, в ошейнике которого находилось 13 граммов гашиша. Похожая история произошла в колонии № 6 Тулы, там в ошейнике животного также находился потайной карман.

    «Способов передачи очень много. Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности», — сказал Максименко.

    Он добавил, что пути доставки наркотиков заключенным — это «большая головная боль не только в России, но и во всем мире».

    В последнее время для заброса запрещенных веществ стали использовать также квадрокоптеры.

    «Мы это предвидели и научились с ними работать — мы их глушим и сажаем», — заявил заместитель директора ФСИН.