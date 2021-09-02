Коттедж за 23 млн выставлен на продажу в Екатеринбурге

На онлайн-сервисе Avito появилось объявление о продаже дворца в Екатеринбурге. Владелец хочет получить за него практически 23 миллиона рублей. Об этом написал Ura.ru.

«Продам уникальный трехэтажный коттедж по адресу улица Вакина 61 (Екатеринбург). Стоимость 22 800 000 рублей», — написано в объявлении. По словам хозяина коттеджа, площадь дома составляет 872,1 квадратных метра, а жилая площадь — 345,5 квадратных метра. Стены здания сделаны из кирпича, а крыша покрыта металлочерепицей. На первом этаже в доме находится кухня, столовая и гостиная. Также покупатель будет иметь собственный каминный зал. На втором этаже расположилось шесть просторных спален.