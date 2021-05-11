Россиянкам назвали ошибки макияжа, которые старят

Многие женщины во время нанесения макияжа допускают ошибки, которые добавляют лишние годы. Чтобы не выглядеть старше своих лет стоит не забывать о некоторых правилах.

Яркий макияж с блестками всегда смотрится эффектно, но с ним нужно быть осторожнее, предупредил эксперт издания «Главред». Мерцающие тени подчеркивают морщины вокруг глаз. Также внимание к возрастным складкам могут привлечь комочки туши на ресницах. Косметику стоит наносить легким слоем, чтобы не старить лицо.

Еще одной распространенной ошибкой является большое количество пудры. Толстый слой продукта может прибавить лицу лишние 10 лет. Не стоит увлекаться и подводкой, жирный слой которой подчеркивает усталость глаз. Кроме того, подводка может оказаться в морщинах под глазами, делая их более заметными.

Голубые и пурпурные тени должны исчезнуть из косметички женщин в возрасте. Такие цвета делают акцент на кругах под глазами, из-за чего человек выглядит старше. При этом не стоит отказываться от яркой красной помады. Сделать лицо визуально моложе поможет подводка для губ. Если красный цвет придаст лицу свежести, то нюдовые помады будут только старить.