Россиянам назвали растения, за которые грозит штраф

Россиян могут оштрафовать за сорняки на их участках сельскохозяйственного назначения. При этом такими растениями должно зарасти 50% и более от общей площади территории.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала юрист Анна Пономарева.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — подчеркнула она.

Юрист уточнила, что к сорнякам относятся борщевик Сосновского, мята полевая, тысячелистник обыкновенный, осот полевой, одуванчик лекарственный, амброзия, полынь обыкновенная, редька дикая, паслен, чертополох, белена черная, и конопля.

За распространение таких растений на своих участках сельхоз назначения россиян ждет предупреждение, однако могут выписать и штраф в размере 300 до 500 рублей. Дачникам, которые не уничтожили на своих участках растения, которые содержат наркотические или психотропные вещества, грозит штраф на сумму от трех до четырех тысяч рублей.