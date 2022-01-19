Котик покинет Activision Blizzard после продажи компании в Microsoft

Корпорация Microsoft приобритет производителя видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов, это самая крупная сделка в истории игровой индустрии. Однако глава Activision Бобби Котик покинет свою должность, сообщил The Wall Street Journal.

По данным источника, Котик уже договорился с Microsoft, что оставит должность после завершения процесса поглощения разработчика. Таким образом, Microsoft получит компанию штатом в 10 тысяч человек, но у нее будет новый руководитель.

Ранее Misrosoft в официальном пресс-релизе заявил, что Котик останется у руля Activision Blizzard, работая над укреплением культуры компании и роста бизнеса.

Согласно условиям сделки, корпорация получит права на игровые франшизы Warcraft, Call of Duty, Starcraft, Overwatch, Candy Crush и другие. Новый бизнес возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

После продажи Activision Blizzard акции компании на рынке подскочили в стоимости в три раза.