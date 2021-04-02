Котенок вступил в неравный бой с семью собаками в Пермском крае и выжил. Видео

Собаки чуть не разорвали котенка в Пермском крае. Он вступил в неравный бой со сворой бродячих псов и победил. Человек ему помог совсем немного. Поединок усатого с собаками сняла камера наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что котенок уселся на сухой части тротуара. Тут его заметила собака, и он быстро спрятался под Renault Duster, припаркованный во дворе. Через несколько секунд собак вокруг машины было уже семь. В какой-то момент загнанное под машину животное решило перебежать в более безопасное место, но момент и траектория были неподходящими.

Ему пришлось вступить в нечестный со стороны собак бой. Котенок сопротивлялся отчаянно и смог запрыгнуть на лавку возле подъезда. Котенок ощетинился и не подпустил к себе никого. Финальную точку в этой истории поставил кто-то из жильцов дома, который стал бросать в стаю собак предметы. Агрессивные псы убежали.

Ранее газета The Daily Mail рассказала историю, как кошка в Измире принесла в больницу своего котенка и начала мяукать. Врачи увидели, что у него глазная инфекция. Медики вылечили этого котенка и его брата или сестру по инструкции, которую получили у ветеринаров.