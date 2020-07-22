Котенок стащил купюры из бара в Анапе. Видео

Котенок в баре в Анапе стащил банкноту СССР, но пока он бежал с добычей, его увидел хозяин заведения. Владелец бара Руслан рассказал «360», что до настоящих денег животное еще не добиралось.

«У меня лежали в дипломате деньги СССР. Он залез в него, открыл, украл деньги и убежал», — рассказал о случившемся хозяин бара Руслан. Он добавил, что котенок «приблудился» и его решили оставить в баре.

«Мы его приютили. И вот он такая дрянь», — поделился Руслан.

Владелец заведения сказал «360», что настоящие деньги котенок еще не воровал.

Видео, где пушистый зверь крадет купюру попало в Сеть. На нем котенок через весь бар бежит с большой банкнотой в зубах. Животное поскальзывается и теряет деньги. В этот момент мимо проходит хозяин бара, который отбирает у котенка награбленное.

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