Котенок стащил купюры из бара в Анапе. Видео
«У меня лежали в дипломате деньги СССР. Он залез в него, открыл, украл деньги и убежал», — рассказал о случившемся хозяин бара Руслан. Он добавил, что котенок «приблудился» и его решили оставить в баре.
«Мы его приютили. И вот он такая дрянь», — поделился Руслан.
Владелец заведения сказал «360», что настоящие деньги котенок еще не воровал.
Видео, где пушистый зверь крадет купюру попало в Сеть. На нем котенок через весь бар бежит с большой банкнотой в зубах. Животное поскальзывается и теряет деньги. В этот момент мимо проходит хозяин бара, который отбирает у котенка награбленное.
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