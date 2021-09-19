Котенок проник в квартиру семьи в Ленобласти через унитаз

Семья из города Токсово Ленинградской области вытащили из унитаза чужого котенка. По их версии, животное проникло в квартиру через трубы, ведущие на чердак. Видео спасения котенка из воды появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, вооружившись тряпками, пытается достать из унитаза котенка. При попытке приблизится животное выпускает когти и пищит.



Хозяйка квартиры Елизавета Безверхая в беседе с изданием «Подъем» рассказала, что котенок появился в унитазе, когда она нажала на кнопку смыва.

«Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришел. Мы недоумеваем, как это могло произойти. Скорее всего, через чердачное помещение. Или кто-то спустил в унитаз», — поделилась она своими версиями случившегося.

Собеседница издания отметила, что написала в соседних чатах о своей находке, но никто не отозвался. По словам Елизаветы, котенок вряд ли домашний, так как у него много блох и паразитов.

Сейчас путешественника по канализации отправили на дачу для лечения и кормления. После ему будут искать новых хозяев. Если желающих взять котенка не найдется, то семья оставит его себе.

Пользователи социальных сетей объяснили, что котенок вполне мог проникнуть в квартире через канализацию. Вода в многоквартирных домах находится только в гидрозатворах унитазов и раковин, а сами трубы полые.