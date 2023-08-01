01 августа 2023, 15:23
Котельную в поселке Агрогородок под Истрой модернизируют к 2024 году
Устаревшее оборудование заменят в котельной поселка Агрогородок под Истрой. Завершить работы планируют к 2024 году.
Модернизация котельной стартовала в поселке Агрогородок. Три старых паровых котла заменят на два современных. Новое оборудование отечественного производства. Оно будет работать в автоматическом режиме и позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Специалисты уже начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали новую дымовую трубу.
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Завершить модернизацию котельной планируют в 2024 году. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением 1,8 тысячи жителей.
Работы по модернизации котельных уже прошли в истринских деревнях Глебово-Избище и Обушково.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, о старте в регионе масштабной программы по обновлению сетей и котельных.
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