Общество 01 августа 2023, 15:23 Котельную в поселке Агрогородок под Истрой модернизируют к 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Истра

Читать 360tv в

Устаревшее оборудование заменят в котельной поселка Агрогородок под Истрой. Завершить работы планируют к 2024 году.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

Модернизация котельной стартовала в поселке Агрогородок. Три старых паровых котла заменят на два современных. Новое оборудование отечественного производства. Оно будет работать в автоматическом режиме и позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Специалисты уже начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали новую дымовую трубу.

Реклама

Завершить модернизацию котельной планируют в 2024 году. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением 1,8 тысячи жителей.

Работы по модернизации котельных уже прошли в истринских деревнях Глебово-Избище и Обушково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, о старте в регионе масштабной программы по обновлению сетей и котельных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».