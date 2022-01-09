Кота захотели продать за 9,5 млн рублей: его держал на руках Путин
Житель Тульской области выставил на продажу кота, которого держал Путин
Житель Тульской области выставил на продажу кота, которого якобы держал президент России Владимир Путин. За питомца мужчина захотел получить 9,5 миллиона рублей.
Предложение приобрести кота житель Богородицка разместил на сайте с бесплатными объявлениями.
«Продаю кота, которого держал сам Владимир Владимирович, очень ценная коллекция. Коллекционеры, уверен, оценят», — написал в своем объявлении Владимир.
За питомца мужчина попросил 9,5 миллиона рублей. Также он указал, что готов обменять кота на недвижимость или Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600. Причем владелец домашнего животного уточнил, что его интересует жилье только в пределах России.
Также мужчина отметил, что кота уже успели забронировать. По его словам, в ближайшее время к нему приедет «многоуважаемая личность из Англии на осмотр данного животного и доказания подлинности». Владимир рассказал изданию «Подъем», что встретится с иностранцем он планирует за городом, так как «очень и очень опасно, сами понимаете».
Объявление о продаже кота мужчина разместил утром 7 января. За это время его просмотрели почти шесть тысяч пользователей.