Кота-экстрасенса решили продать за два миллиона рублей
Житель Уфы планирует продать рыжего кота-экстрасенса. Стартовая цена за необычного питомца — два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Объявление о продаже кота с экстрасенсорными способностями появилось в Интернете.
По словам хозяина, животное поможет избавиться от головных болей и излечить потенцию. Питомец также умеет закрывать и открывать порталы и связываться с духами.
Однако никаких подтверждений этому продавец не предоставляет. Возможности кота можно будет увидеть лишь после покупки.