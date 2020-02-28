    28 февраля 2020, 14:10

    Кота-экстрасенса решили продать за два миллиона рублей

    Ольга Ситникова

    Житель Уфы планирует продать рыжего кота-экстрасенса. Стартовая цена за необычного питомца — два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Объявление о продаже кота с экстрасенсорными способностями появилось в Интернете.

    По словам хозяина, животное поможет избавиться от головных болей и излечить потенцию. Питомец также умеет закрывать и открывать порталы и связываться с духами.

    Однако никаких подтверждений этому продавец не предоставляет. Возможности кота можно будет увидеть лишь после покупки.