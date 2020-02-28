Кота-экстрасенса решили продать за два миллиона рублей

Объявление о продаже кота с экстрасенсорными способностями появилось в Интернете.

По словам хозяина, животное поможет избавиться от головных болей и излечить потенцию. Питомец также умеет закрывать и открывать порталы и связываться с духами.

Однако никаких подтверждений этому продавец не предоставляет. Возможности кота можно будет увидеть лишь после покупки.