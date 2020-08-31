Кота-библиотекаря убили в тверском селе
Кот жил и работал в селе Городня Конаковского района, сообщило издание ТИА. Степану даже завели трудовую книжку. Несколько дней назад он пропал. Очевидцы рассказали, что рыжего библиотечного работника убили.
«Конфликт был из-за того, что якобы кот справлял свою нужду в подъезде. Они <…> видели, как Степан лежал без движения. <…> Кота застрелили. В голове не укладывается, как можно было такое сотворить!» — сказала директор библиотеки Ольга Смирнова.
По ее словам, Степан был чистоплотным и не позволял себе подобного поведения «на работе». Владельцы животного, пишут СМИ, не заявляют в полицию о случившемся, так как боятся мести.
«Со смертью Степана мы многое потеряли. Последние четыре года мы без финансирования, а благодаря ему у нас была и подписка, и посылки с книгами. У нас было столько планов», — с горечью заключила Смирнова.