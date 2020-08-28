Кота Барсика попросили возглавить поселок в Марий Эл

В августе следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации поселка за коррупцию при приемке дороги. Тем не менее за последние 20 лет в Юрине так и не построили больницу, дом культуры, морг. Остаются и проблемы со своевременным вывозом мусора и прочих бытовых отходов.

Именно поэтому женщина предложила назначить кота Барсика на должность главы администрации Юрина.

«Коррупционные аппетиты кота Барсика ограничиваются двумя куриными сосисками и одной говяжьей сарделькой (первого сорта). Назначение кота Барсика позволит сократить избыточные расходы на администрацию», — говорится в петиции.

По мнению автора обращения, животное уже решило проблему с отсутствием больницы в поселке: «надо меньше болеть». Отсутствие морга объясняется заботой о жителях: «нет морга, значит люди будут меньше умирать». То же самое можно сказать и про трудовую деятельность: «нет работы — пусть отдыхают». Не построили дом культуры? «Пусть гуляют на улице или спят», - написано в петиции.

Предвыборная программа Барсика отражает глубокое понимание механизмов государственного управления в республике Марий Эл, считает жительница поселка. Если кот получит должность главы администрации поселка, население выдвинет его на пост главы региона.