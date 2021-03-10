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    10 марта 2021, 10:04

    Кот задушил четырехмесячного ребенка на Украине

    Екатерина Шамина

    На Украине кот задушил четырехмесячного ребенка. Когда мама мальчика обнаружила его без признаков жизни в коляске, на лице ребенка лежало животное.

    Отец мальчика, пока ехала скорая помощь, пытался реанимировать мальчика самостоятельно с помощью массажа сердца. Медики приехали через семь минут.

    «Медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка», — сообщили в Facebook Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

    Маленький ребенок в Железногорске Красноярского края прокусил упаковку со средством для чистки труб и остался жив и здоров.