Кот задушил четырехмесячного ребенка на Украине

На Украине кот задушил четырехмесячного ребенка. Когда мама мальчика обнаружила его без признаков жизни в коляске, на лице ребенка лежало животное.

Отец мальчика, пока ехала скорая помощь, пытался реанимировать мальчика самостоятельно с помощью массажа сердца. Медики приехали через семь минут.

«Медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка», — сообщили в Facebook Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Маленький ребенок в Железногорске Красноярского края прокусил упаковку со средством для чистки труб и остался жив и здоров.