Кот выжил, проведя 52 дня в запертом доме в одиночестве

Кот в Нидерландах выжил, проведя 52 дня в запертом доме. Там его оставил бывший хозяин, рассказала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Dutch News.

Это произошло в городе Схидам на юго-западе Нидерландов. В дом въехали новые владельцы и обнаружили там истощенного кота. Бывший хозяин запер его в здании, когда выезжал.

Предполагается, что животное пило воду из протекающего крана, а питалось бумагой. Сейчас кот проходит лечение и поправляется. Новые владельцы назвали его Фином.

Полиция разыскивает бывшего владельца кота, бросившего его умирать. За свой поступок он понесет ответственность.

Проблема жестокого обращения с животными существует и в России. Недавно на жителя Нового Уренгоя завели уголовное дело за то, что он выбросил собаку своей знакомой из окна четвертого этажа. Его будут судить по статье «Жестокое обращение с животными».