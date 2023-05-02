02 мая 2023, 15:46
Кот-ученый станет главным символом Книжного салона — 2023
Петербуржцы выбрали символ Книжного салона — 2023, большинство отдали свой голос за кота-ученого. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В выборе талисмана участвовали более 11 тысяч жителей Северной столицы. В итоге 3,5 тысячи человек отдали свой голос именно за кота-ученого. Теперь ростовая кукла главного символа появится на Книжном салоне — 2023. Все желающие смогут сфотографироваться с котом.
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Напомним международный книжный салон состоится в Петербурге в 18 раз. Он пройдет на Дворцовой площади с 18 по 21 мая.
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