Кот-ученый поселился в Истре. Сможет ли он выступать в цирке?

В Истре живет кот-книголюб. Он ни дня не может прожить без чтения. Видео с читающим Персиком покоряет пользователей социальных сетей. Хозяйка говорит — азбуке питомца не учила, к хобби пристрастился сам.

Домашний кот Персик особенно любит переворачивать страницы и делает это носом. Хозяйка постоянно выкладывает фото и видео кота-книголюба в социальные сети.

«Он буквально засыпает на книгах. Любит сидеть на подоконнике, где лежат книги», — рассказала Ольга Дудоладова.

По ее словам, питомец часами может вдыхать запах страниц и переплета. Иногда Ольге кажется, что он даже умеет читать. Бывает, без отрыва смотрит на страницы. Мохнатый книголюб появился в доме Ольги совершенно случайно. Женщина увидела объявление в социальных сетях. Влюбилась с первого взгляда.

Источник фото: телеканал «360»

«Я как увидела глаза Персика, он тогда был еще более юным, и поняла, что нашла своего котика», — сказала хозяйка.

А потом оказалось — между ними много общего. Кот любит книги, а Ольга — библиотекарь. Совпадение или нет — любимый автор «усатого» — Чехов. Персик чаще всего нюхает произведения этого автора, а Ольга сотрудница библиотеки имени Чехова. Сын знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева — Дмитрий уверен — это не случайность.

Источник фото: телеканал «360»

«Интуитивно человек и животное выбирают друг друга по схожести темперамента. Хозяйка — библиотекарь, она не могла выбрать себе никого, кроме этого замечательного рыжего сокровища. Образ жизни человека сродни интересам кота, отсюда у питомца любовь к книгам, запаху бумаги, шелесту страниц и тяга к знаниям», — отметил Дмитрий Куклачев.

Если развить способности кота, Персик вполне может стать цирковым артистом. Ведь Куклачевы создают свои номера, основываясь на повадках животных. Именно это — основной принцип работы дрессировщиков.

Однако Ольга Дудоладова о карьере Персика не задумывалась. Признается, питомец — «социофоб». Чужих людей не любит, поэтому звездой цирка ему не стать. Персик больше предпочитает быть наедине с книгами.