Кот стал пилотом робота-пылесоса и попал на видео

Кот взял на себя управление роботом-пылесосом в одной из российских квартир. Видео, на котором домашнее животное работает «пилотом», появилось в Сети.

В ролике, опубликованном в Twitter, пушистый мяука восседает в коробке из-под обуви. Та стоит на автоматическом уборщике.

Кот выглядывает из кабины и разъезжает по комнате. За ним наблюдают два человека.

«Киберпанк, который мы заслужили», — гласит подпись к видеозаписи.

Пользователи оценили способности домашнего животного в пилотировании, предположив, что такой опыт пойдет на пользу не только ему, но и роботу-пылесосу.

«Кажется, коты и роботы-пылесосы созданы друг для друга», — писали в комментариях.

Другие соглашались, добавляя, что кот еще и приглядывает за пылесосом.

На вопрос о том, как коту удается управлять бытовым устройством, кто-то ответил, что он делает это силой мысли.

Еще один кот, но родом из Стамбула, завоевал сердца пользователей своей любвеобильностью. Животное очень любит обниматься.