Кот Сигизмунд проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok

Популярная соцсеть TikTok продолжила вместе с главными музеями страны кампанию #МузейныйТикТок. Она призвана помочь аудитории открыть окно в мир культуры. Серию экскурсий по своим залам в формате прямых эфиров приготовил Эрмитаж.

Музей покажет пользователям платформы серию познавательных трансляций о своей истории, богатствах и тайнах. Экскурсоводом на это время станет главный кот Эрмитажа — Сигизмунд. Он впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее.

Первый прямой эфир, посвященный парадным залам Эрмитажа, состоится 11 августа, в 20:00 по московскому времени.

Через два дня, 13 августа, в это же время Сигизмунд расскажет о своих любимых художниках, чьи картины представлены в залах искусства Фландрии и Голландии.

Во время прямого эфира 17 августа, в 19:00 по московскому времени, зрители получат возможность окунуться в таинственную атмосферу Востока.

Кроме того, пользователям платформы предложат принять участие в челлендже #ОживиШедеврЭрмитажа. Для этого необходимо изобразить любой экспонат из коллекции музея, представив его максимально креативно. Результаты челленджа будут объявлены 1 сентября, а авторы лучших работ получат призы от команды Эрмитажа.

Масштабную кампанию #МузейныйТикТок соцсети запустила в мае 2021 года. В ее рамках TikTok сотрудничает с крупнейшими музеями России. В формате коротких видеороликов и прямых эфиров на платформе музеи знакомят аудиторию с лучшими экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ и делятся занимательными фактами. Пользователи могут творчески подойти к созданию контента о культуре благодаря хештег-челленджу.

В кампании #МузейныйТикТок уже приняли участие Русский музей, «Гараж», Музей транспорта, Государственный исторический музей и другие музеи. Они провели экскурсии в формате прямых эфиров.

Первым партнером кампании стал Русский музей, подготовивший в мае для аудитории TikTok увлекательный онлайн-квест и оффлайн-активацию: рядом с избранными картинами в музее расположили QR-код, по которому гость музея мог увидеть видеоролики от звездных рассказчиков с описаниями лучших экспонатов. Был запущен челлендж #ИдувМузей: пользователям TikTok предлагали перевоплотиться в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах Русского музея. Суммарное количество просмотров таких видео составило более 82 миллионов.