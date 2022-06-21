Кот-предсказатель Ахилл стал терапевтом в детском хосписе

Кот Ахилл, который прославился своими предсказаниями на футбольных чемпионатах, стал терапевтическим животным в петербургском детском хосписе. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Как рассказала хозяйка кота, директор котокафе «Республика кошек» Анна Кондратьева, Ахилл стал первым кототерапевтом в России. Для этого ему пришлось научиться спокойно реагировать на внешние раздражители и даже сдать экзамен.

«Кота надо научить подходить к больному и ложиться с ним рядом, надо правильно мурлыкать, надо не обращать внимание на источники стресса. По итогам кот сдает экзамен: мы снимаем на видео, как он все это делает, как спокойно он реагирует на всевозможные звуки, резкие движения… Видео отправляем в Международную ассоциацию котов-терапевтов», — рассказала Кондратьева.

Ахилл — полностью белый кот и, как часто бывает с такими кошками, он абсолютно глухой. Поэтому приспособиться к стрессовым ситуациям ему проще, поскольку его не могут испугать громкие звуки. Теперь кот вместе с хозяйкой приезжает в хоспис, где общается с больными детьми. Детей он любит и с удовольствием дает себя погладить.

«Родители говорят, что после общения с Ахиллом ребенку даже уменьшают дозы обезболивающих препаратов», — добавила Анна Кондратьева.