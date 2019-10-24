Кот отказался заниматься на беговой дорожке в воде

Американского ветеринара обеспокоило здоровье собственного питомца. Он решил разработать для кота индивидуальные тренировки на беговой дороже в воде. Однако кот отказался от занятий.

В интернете появился видеоролик с неспортивным котом. Хозяин подготовил все необходимое для занятий пушистого. Однако серый толстяк лишь лениво перебирал одной лапкой на краю дорожки и недовольно мяукал, показывая хозяину, что делает одолжение.

Многим пользователям понравилось изобретение, однако они посочувствовали животному. Не каждый хочет заниматься спортом.