Кот не тот: адвокаты обвинили прокурора в подмене пушистого наркокурьера

Защита заявила, что прокуратура подменила кота на процессе в Тульской области по делу Эдуарда Долгинцева. Животное, которое принесли в суд, якобы отличается по своему окрасу от оригинала.

О подмене кота заявил адвокат обвиняемого в контрабанде мужчины Дмитрий Сотников, слова которого привел «Коммерсант».

Юрист пояснил, что сторона защиты настаивала на полном наборе вещественных доказательств: просила предъявить кота, машину и ошейник. Так можно было бы оценить поведение животного, его способность переносить заявленный вес и то, узнает ли четвероногий питомец Долгинцева.

Вместо следственного эксперимента, на который надеялись адвокаты, суд разрешил только показать кота. Животное сбежало, однако 11 ноября «живое доказательство» все-таки принесли на заседание.

Защита утверждает: кот не тот, что фигурирует на записи с места задержания. У того животного все лапы были белые, у принесенного прокурором — одна полосатая. Различия адвокат увидел и в окрасе морды.

СМИ узнали о сбежавшем от следователей «коте-наркокурьере». Теперь дело может рассыпаться Подробнее

Теперь, подчеркнул Сотников, можно говорить не только об утере вещественного доказательства, но и о его фальсификации. К следующему заседанию сторона защиты намерена подготовить соответствующее заявление.

По версии следствия, Эдуард Долгинцев в колонии ИК-6 прикармливал кота, чтобы потом использовать его для поставки наркотиков. После освобождения мужчина передал животное знакомым, а те надели на кота ошейник с запрещенными веществами и снова выпустили возле забора колонии. Злоумышленников и пушистого курьера задержали в августе 2018 года.

В октябре 2019-го кот сбежал из зооуголка, куда его поместили после признания вещественным доказательством.