Кот не смог залезть на подоконник и стал звездой TikTok

Видеоролик про кота, который безуспешно пытается залезть на подоконник, обрел популярность в социальной сети TikTok. На это обратил внимание «Ридус».

В видео, опубликованном пользовательницей с ником adelia. batler, кот безуспешно пытается забраться на подоконник под саундтрек из фильмов «Миссия невыполнима». Однако задача оказывается непосильной. В результате котик бросает безуспешные попытки.

Комментаторы решили, что герой ролика просто переел на новогодних праздниках.

«Тяжело дались Барсику новогодние праздники»; «Салатики и холодец дают о себе знать», — написали пользователи.