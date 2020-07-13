Кот Мостик закончил работу на Крымском мосту и готовится к переезду

Рыжий кот Мостик, который жил на Крымском мосту, завершил вахту и готовится к новой работе. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Переезжаю! Долго думал, куда податься», — написал в своем аккаунте кот Мостик.

Долго время котик был талисманом Крымского моста. Кот также сообщил, что он закончил строительство и проверил мост. За главного он оставляет чайку Валеру. Мостик обратился к подписчикам и предложил угадать, куда на этот раз он отправится.

Ранее кот Мостик лично встретил первый пассажирский поезд из Петербурга, который проехался по Крымскому мосту. До этого котик занимался важной работой — он инспектировал железнодорожную часть моста. Впервые пушистый работник появился на мосту в 2015 году. Его взяли местные охранники, которые трудились на стройке путепровода в Тамани. Они решили, что нужно назвать животное Мост. А день рождения котика праздновали 29 ноября в День мостов.