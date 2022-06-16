Кот Мостик стал символом крымского стенда на ПМЭФ

Мягкая игрушка «Кот Мостик» стала одним из главных символов крымского стенда на ПМЭФ-2022. Она изображает настоящего кота, которого приютили строители во время возведения Крымского моста, пояснил «ФедералПресс».

Рыжий котенок, которого подобрали и приютили строители во время строительства моста, успел прокатиться на грузовике и первым пройти по запущенному путепроводу. После этого кот «завел» страницу в соцсети «ВКонтакте», на которую сейчас подписаны 20 тысяч человек.

«Отправил с крымской делегацией своих плюшевых двойников. Разрешил их гладить на удачу и дарить тем, кто будет сотрудничать с Крымом», — «написал» кот на своей странице.

Мягкие игрушки «Котик Мостик» специально изготовили к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым. Их собираются вручать подписантам инвестиционных соглашений.