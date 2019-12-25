«Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично!» — говорится в подписи к видео, где Мостик наблюдает за проезжающим по железнодорожной части моста поездом.

Пользователи в комментариях спросили кота о том, насколько волнительно ему было встречать первый пассажирский состав и об эмоциональном состоянии после окончания строительства.

Первый поезд в Крым после открытия железнодорожного движения по мосту выехал из Петербурга в понедельник, 23 декабря. 19-километровую переправу он преодолел за 20 минут. Состав прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 по московскому времени. 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала Москвы отправился поезд в Симферополь.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он первым проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста.