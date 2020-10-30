Кот-миллионник из TikTok погиб под колесами автомобиля

Кот по кличке Симбочка — один из самых популярных животных в соцсети TikTok трагически погиб. Его задавила машина.

О смерти кота сообщил его хозяин Артем. Он снимал ролики с домашним любимцем и выкладывал его в аккаунте simbachka. По словам Артема, все произошло еще 20 октября примерно в 12:45.

«Удар был настолько сильный, что Симбочка успел пробежать всего несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос. Потом упал на землю и погиб», — рассказал хозяин Симбочки.

В память о питомце Артем выпустил это видео.

В аккаунте simbachka постоянно появлялись смешные видео с участием кота. Артем там выступал в роли хозяина и озвучивал своего любимца.

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