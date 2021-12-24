Косуля едва не вломилась на встречу с губернатором в Красноярске

Испуганная косуля забрела к зданию регионального правительства в Красноярске. Об этом сообщило издание Dela.ru. В этот момент там проходила итоговая пресс-конференция губернатора.

Животное было ранено и находилось в шоковом состоянии.

«Косулю хорошо так поколотило. У нее были рваные раны и черепно-мозговая травма», — рассказал директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. По его словам, самое страшное в этой ситуации для косули — пережитый стресс.

Он отметил, что животное, скорее всего, зашло в город из национального парка «Красноярские Столбы».

Горбань объяснил, что мороз заставил косулю идти туда, где ей будет проще выжить. По его словам, скорее всего, животное могли загнать и испугать бродячие собаки.

Пока косуля находится под присмотром ветеринаров. Она останется с людьми, пока полностью не окрепнет от пережитого. Горбань заявил, что в среднем в его парк попадают около 20 косуль в год, большинство из них выпускаются обратно в среду своего обитания.