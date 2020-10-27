Костромича осудили за убийство пензенца

По данным информагентства, костромич познакомился с пострадавшим в вокзальном кафе, когда ждал поезд. Он предложил проводить пензенца домой, поскольку тот был не трезв.

По пути у них возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого мужчина ударил оппонента 18 раз ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии строгого режима.