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    27 октября 2020, 19:35

    Костромича осудили за убийство пензенца

    Артур Блянихов

    В Пензе перед судом предстал житель Костромы, который убил мужчину, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По данным информагентства, костромич познакомился с пострадавшим в вокзальном кафе, когда ждал поезд. Он предложил проводить пензенца домой, поскольку тот был не трезв.

    По пути у них возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого мужчина ударил оппонента 18 раз ножом. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии строгого режима.